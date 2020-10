Tragična smrt za domačo hišo, utonila je v 50 centimetrov globoki vodi

Ob 9.10 so v naselju Melinci, občina Beltinci, našli utopljeno osebo za hišo.Iz vode izvlekli gasilci PGD Melinci. Na kraju dogodka so bili tudi policisti in reševalci, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.Policijska uprava Murska Sobota poroča, da so bili zjutraj obveščeni o utopitvi ženske v manjši mlaki na območju občine Beltinci.Po do zdaj zbranih podatkih je bilo ugotovljeno, da je 53-letni ženski med hojo najbrž spodrsnilo in je padla v manjšo mlako, v kateri je bila okrog 50 cm globoka voda, kjer se je utopila.Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo. Tuja krivda je za zdaj izključena.