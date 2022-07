Tragična smrt v greznici: starejši ženski niso mogli pomagati

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je danes ob 17.20 uri sporočila, da je v Kuzmi prišlo do nesreče in je potrebna tehnična pomoč. Po prvih podatkih naj bi starejša ženska padla v greznico. Na kraj so nemudoma poslani gasilci, reševalci in policisti, ki še zbirajo obvestila o žalostnem dogodku.

Po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih je namreč 84-letna ženska, ki je padla v greznico ob domači hiši, na kraju umrla. Policija podrobnosti o nesrečnem dogodku še ni razkrila.