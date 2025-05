Tragičen začetek motoristične sezone na Primorskem – prva smrtna žrtev letos

V nedeljo ob 19.14 so tudi na Severnem Primorskem, na regionalni cesti pri naselju Neblo v občini Brda, zabeležili prvo smrtno žrtev prometnih nesreč letos. Del tragične statistike je postal 35-letni voznik motornega kolesa, državljan Italije, ki je nekaj minut po 19. uri vozil motor v smeri Republike Italije in pri odcepu za Malin trčil v avto, ki ga je pred njim vozil 29-letni voznik. Ta je namreč zavijal desno proti Neblemu ter pri tem svojo namero nakazal z desnimi utripalkami.

»Ko je voznik s prednjim delom avta že zapeljal na odcep, se je za njim pripeljal voznik motornega kolesa, ki ni vozil na zadostni varnostni razdalji, da bi lahko zmanjšal hitrost ali ustavil in s tem preprečil trčenje. Posledično je 35-letni motorist s prednjim delom trčil v zadnji desni del avtomobila in po trku padel po vozišču. Zaradi hudih poškodb je voznik motornega kolesa umrl na kraju prometne nesreče,« je sporočil Dean Božnik, tiskovni predstavnik PU Nova Gorica.

O nesreči s smrtnim izidom so policisti obvestili pristojne pravosodne organe, zdravnica pa je odredila sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. Poleg policistov Postaje prometne policije Nova Gorica so na kraju dogodka posredovali tudi reševalci NMP ZD Nova Gorica in novogoriški poklicni gasilci.

Motoristu žal ni bilo več pomoči (simbolična fotografija). FOTO: Getty images

Še več nesreč

Tudi PU Ljubljana je poročala o več motorističnih nesrečah, dve sta bili hudi. Tako je v nedeljo okoli 10. ure na območju Kočevja motorist zaradi neprilagojene hitrosti padel in se huje poškodoval. Reševalci so ga odpeljali v UKC Ljubljana. Okoli 11. ure pa je na območju Logatca motoristka zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča trčila v skalo in se prav tako huje poškodovala. Okoli 13. ure je v križišču Kotnikove ulice in Masarykove ceste v Ljubljani voznik avta odvzel prednost pred motoristom, počilo je. Motorist je bil lažje poškodovan.

Tudi v Kopru je v soboto ob 21.40 padel motorist. Izkazalo se je, da sta po Šmarski cesti peljala 27-letni voznik osebnega avtomobila in 29-letni voznik motornega kolesa. V nekem trenutku sta oba zapeljala na desni prometni pas, motorist je zavrl, izgubil oblast in padel ter se lažje poškodoval. Kranjski policisti so v nedeljo okoli 21.40 odhiteli na kraj prometne nesreče zaradi 43-letnega mopedista, ki ni prilagodil hitrosti vožnje stanju in razmeram na vozišču ter padel.