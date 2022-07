Tragično: kolesar padel in umrl

V soboto ob 14.15 je 67-letni kolesar vozil iz smeri Šmartnega ob Paki proti Polzeli. Zunaj naselja Podvin je padel po vozišču. Reševalci nujne medicinske pomoči so mu nudili prvo pomoč, vendar je kljub temu na kraju nesreče umrl. Za ugotovitev vzroka smrti so odredili sanitarno obdukcijo. Celjski prometniki okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.

V nedeljo ob 2.42 je v naselju Povir padel motorist. Gasilci ZGRS Sežana so nudili prvo pomoč ranjencu, kraj dogodka zavarovali, odklopili akumulator ter pomagali sežanskim reševalcem, da so ranjenca odpeljali v izolsko bolnišnico.

Začetnik divjal Mozirski policisti so imeli zvečer v postopku voznika osebnega avta – začetnika, ki je zunaj Šentjanža, kjer je hitrost omejena na 70 km/h, divjal s hitrostjo 191 km/h!

Na avtocesti pred izvozom za Brezovico v smeri Ljubljane je v soboto ob 22.49 osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in posuli razlite motorne tekočine. Reševalci so ranjeno voznico odpeljali v UKC Ljubljana.

Na lokalni cesti Gabrje–Volarje se je ob 21.20 osebno vozilo prevrnilo na streho. Posredovali so gasilci PGD Tolmin, ki so odklopili akumulator na vozilu in nevtralizirali razlite motorne tekočine. Dva ranjenca so tolminski reševalci odpeljali v šempetrsko bolnišnico.

V naselju Laze sta ob 12.26 trčila motorist in voznik avtodoma. Gasilci PGD Dolnji Logatec so prometno in požarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, posuli po vozišču iztekle tekočine, motor postavili na kolesa in umaknili z vozišča. Ranjenca so logaški reševalci odpeljali v UKC Ljubljana.

Na makadamski cesti v bližini naselja Dolenje je ob 10.36 avtodom zapeljal z vozišča in se prevrnil na bok. Gasilci GRC Ajdovščina so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč delavcem vlečne službe pri postavitvi vozila na kolesa in izvleku na vozišče.

Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu je v 48 urah shodilo 17 voznikov. Na mejni prehod Dragonja je ob 22.52 pripeljal 55-letnik, ki je mejnim policistom pokazal neveljavno vozniško dovoljenje, napihal je 1,12 promila, vozilo pa ni registrirano.

V Bertokih so ob 15. uri ustavili 35-letnika, ki je vozil osebni avto v času prepovedi vožnje. Ob 9.54 so pred avtokampom Lucija ustavili 38-letnika, ki je napihal 2,33 promila, vozniške pa nima. Policisti so 34-letniku na območju Ptuja zasegli osebni avto, saj nima vozniškega dovoljenja. Peš je tudi 62-letnik, ki je brez avta ostal na območju Kamnice: izpita nima, bil pa je pijan.