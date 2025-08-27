ŽALOSTNO

Tragičen napad psa v Izoli: akita zgrabila yorkija, ta je podlegel poškodbam

Kljub obupu in ranam, ki so jih poskušali oskrbeti, je yorki ponoči poginil.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

N. Č.
27.08.2025 ob 16:44
N. Č.
27.08.2025 ob 16:44

V nedeljo se je v okolici Izole zgodil pretresljiv dogodek. Pes pasme akita je na dvorišču zgrabil majhnega yorkshirskega terierja in ga v gobcu odnesel na svoje dvorišče. Družina je poskušala psa rešiti, a je yorki utrpel hude poškodbe in ponoči poginil. »Žal nam je veterinar podal zelo slabe novice in ponoči je naš pes umrl,« je pretresena povedala domačinka za portal regionalnaobala.si.

To ni bil prvi incident. Kot pravi lastnica psa, je šlo že za tretji napad sosedovih akit – v prejšnjih dveh primerih je bil tarča njihov pudelj. »V drugem napadu je bil tako pogrizen, da so mu čreva visela ven. Zdaj pa je umrl yorki. Tega ne moremo več prenašati,« opisuje z zlomljenim glasom. Po njenih besedah so psi soseda nenehno »na portonu«, vrata pa se pogosto odpirajo, zato je strah pred novim napadom ves čas prisoten, piše portal.

Najbolj prizadet je dedek, ki je yorkija imel za svojega najboljšega prijatelja. »Ko sem ga videla, kako že dva dni joka, me je sesulo. Pes je bil njegov spremljevalec, čakal ga je pred vrati in spal ob njem, zdaj pa ga ni več,« je povedala domačinka.

Tokrat so dogodek prijavili policiji, obrnili so se tudi na veterinarsko inšpekcijo. Lastnik akit pa po besedah sosedov odgovornost prelaga drugam in celo trdi, da je za napade kriv sosedov pes, ker laja. »Za dva psa ne zna poskrbeti, pa bi imel vzrejo?!« se je jezila domačinka, ki poudarja, da je strah v soseski postal vsakodnevni spremljevalec, še piše regionalnaobala.

Več iz te teme:

napad psa smrt ugriz tragedija pogin

