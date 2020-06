Tragičen konec: izginil v Savi, truplo našli pri piknik prostoru

V začetku meseca smo poročali,. Kot so takrat sporočili iz PU Ljubljana iga je odnesel tok narasle reke, za pogrešanim pa je stekla iskalna akcija.V njej je sodeloval tudi policijski helikopter, nato pa še dron. Iskanje ni dalo rezultatov, so pa danes iz uprave za zaščito in reševanje sporočili, da se je ob 7.34 nadaljevala iskalna akcija osebe v reki Savi, ki so jo pogrešali od 6. junija 2020.Aktivirani so bili gasilci GB Ljubljana, PGD Nadgorica in Šmartno ob Savi. Preiskovanje so začeli s tremi rafti in dvema potapljačema. Pogrešanega so našli na otočku v bližini piknik prostorov RIC Sava-šport Ljubljana.Truplo so s pomočjo rafta prepeljali do brega Save, kjer so ga prevzeli uslužbenci pristojne pogrebne službe.