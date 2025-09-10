Tragičen konec iskanja, glasbenika Marka našli v bližini jezera

Iskanje pogrešanega glasbenika Marka Blažeke s Ptuja se je končalo tragično. Kot so v torek sporočili njegovi nekdanji glasbeni prijatelji iz skupine Odpisani, 31-letnega nekdanjega kitarista žal ni več med nami.

Blažeka je bil pogrešan od 4. julija, ko so ga nazadnje videli v enem od lokalov na Ptuju. Policija je svojce in javnost o njegovem izginotju obvestila 17. julija, sledilo je več tednov negotovosti in iskanja. Novica o njegovi smrti je zdaj pretresla glasbeno skupnost in domače okolje.

»Srce se nam lomi, ko sporočamo, da Marka ni več z nami. Tega, česar smo se najbolj bali, a upali, da ne bo res, se je žal zgodilo. Videti je, da nihče ni poznal vseh bitk, ki jih je bil sam s seboj,« so zapisali Odpisani na družbenem omrežju Facebook. Dodali so, da bo Marko večno živel skozi pesmi, ki so jih ustvarili skupaj, hkrati pa pozvali vse, ki se spopadajo z notranjimi stiskami, naj o njih spregovorijo in poiščejo pomoč.

Marko Blažeka, rojen na Hrvaškem v kraju Prelog pri Čakovcu, je živel in ustvarjal v Sloveniji. Kot kitarist skupine Odpisani je bil del ene najbolj prepoznavnih slovenskih hardcore zasedb. Njegova smrt je pustila globoko praznino med prijatelji, družino in glasbenimi kolegi.

Naj počiva v miru.