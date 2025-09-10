ŽALOSTNA VEST

Tragičen konec iskanja, glasbenika Marka našli v bližini jezera

Policija je svojce in javnost o njegovem izginotju obvestila 17. julija.
10.09.2025 ob 09:05
10.09.2025 ob 09:05
Iskanje pogrešanega glasbenika Marka Blažeke s Ptuja se je končalo tragično. Kot so v torek sporočili njegovi nekdanji glasbeni prijatelji iz skupine Odpisani, 31-letnega nekdanjega kitarista žal ni več med nami.

Blažeka je bil pogrešan od 4. julija, ko so ga nazadnje videli v enem od lokalov na Ptuju. Policija je svojce in javnost o njegovem izginotju obvestila 17. julija, sledilo je več tednov negotovosti in iskanja. Novica o njegovi smrti je zdaj pretresla glasbeno skupnost in domače okolje.

»Srce se nam lomi, ko sporočamo, da Marka ni več z nami. Tega, česar smo se najbolj bali, a upali, da ne bo res, se je žal zgodilo. Videti je, da nihče ni poznal vseh bitk, ki jih je bil sam s seboj,« so zapisali Odpisani na družbenem omrežju Facebook. Dodali so, da bo Marko večno živel skozi pesmi, ki so jih ustvarili skupaj, hkrati pa pozvali vse, ki se spopadajo z notranjimi stiskami, naj o njih spregovorijo in poiščejo pomoč.

Marko Blažeka, rojen na Hrvaškem v kraju Prelog pri Čakovcu, je živel in ustvarjal v Sloveniji. Kot kitarist skupine Odpisani je bil del ene najbolj prepoznavnih slovenskih hardcore zasedb. Njegova smrt je pustila globoko praznino med prijatelji, družino in glasbenimi kolegi.

Naj počiva v miru.

Niste sami! Pomoč je blizu

Za podatke o ustreznih oblikah pomoči ali samo za podporo in pogovor se lahko obrnete na telefone za pomoč v stiski:

Klic v duševni stiski 01 520 99 00, vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj.

Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123, 24 ur na dan, vsak dan. Klic je brezplačen.

Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja 080 11 55, 24 ur na dan.

Tom telefon za otroke in mladostnike 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro. Klic je brezplačen.

