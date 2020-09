Tragičen konec: 44-letnica prijavila nasilje, v varno hišo pa ni želela

V nedeljo se je v Gotovljah pri Žalcu zgodila družinska tragedija, 46-letnik je namreč s sekiro napadel svojo partnerico, nato pa si je sodil sam. Ženska je še vedno v smrtni nevarnosti. Vodja oddelka za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije PU Celjeje danes povedal, da je ženska 4. septembra prijavila nasilje v družini.Pogoji za privedbo k preiskovalnemu sodniku tedaj niso bili izpolnjeni, prav tako je zdravstveno osebje menilo, da pogoji za prisilno hospitalizacijo niso izpolnjeni. Moškemu so izrekli prepoved približevanja, ženska pa ni želela v varno hišo. Policisti so nadzirali bivališče, a med nadzorom moškega tam niso zaznali.Kot je še povedal Vogrinec, je moški zjutraj prišel v hišo in z enim udarcem hudo poškodoval partnerico. Potem so ga našli obešenega v bližnjem gospodarskem poslopju.