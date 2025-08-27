MEMORIAL

Tragičen 22. avgust: policista Damijana v glavo ustrelil med kontrolo prometa (FOTO)

Možje v modrem in drugi so se poklonili policistu, ki je tragično umrl med opravljanjem službenih nalog.
Fotografija: Damijan Kukovič. FOTO: Primož Škerl/Slovenske novice
Damijan Kukovič. FOTO: Primož Škerl/Slovenske novice

Minulo nedeljo so se sodelavci Policijske postaje Litija, člani PSS OPS Ljubljana, IPA Kluba Ljubljana in prijatelji zbrali na memorialu Damijana Kukoviča, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Damijan je pred 11 leti tragično preminil med opravljanjem službenih nalog.

Ob spominski plošči pri Cestnem podjetju Litija so mu prižgali svečko in se mu poklonili z minuto molka. Kolesarji in pohodniki so se nato podali proti Jančam, kjer so druženje zaključili v planinskem domu.

»Dogodka so se udeležili tudi direktor PU Ljubljana Tomislav Omejec, predsednik IPA RK Ljubljana Mihael Burilov in predsednik PSS OPS Ljubljana Samo Gorta,« so še zapisali v sporočilu za javnost ter dodali, da so hvaležni vsem, ki Damijana nosijo v srcu in ohranjajo njegov spomin.

Med kontrolo ustavila voznik, ta je naenkrat potegnil pištolo

Spomnimo. Prometna policista sta 22. avgusta 2014 med kontrolo prometa hotela ustaviti rdečega pola, voznik pa je, še preden je dobro ustavil, potegnil pištolo in policista Damijana Kukoviča iz Slovenskih Konjic ustrelil v glavo. Obležal je hudo poškodovan, kasneje pa je v bolnišnici poškodbam podlegel.

Na Grbinu v Litiji je 26-letni moški iz Gabrovke s pištolo ustrelil litijskega policista Damijana Kukoviča. FOTO: Rajšek Bojan
Na Grbinu v Litiji je 26-letni moški iz Gabrovke s pištolo ustrelil litijskega policista Damijana Kukoviča. FOTO: Rajšek Bojan

Napadalca je takrat s streli poskušal ustaviti drugi policist iz patrulje Peter Jelenc. Prestrelil je avto in ranil tudi voznika, a je ta kljub vsemu odbrzel proti Šmartnemu pri Litiji.

Okrepljene enote so strelca po slabih dveh urah iskanja prijele v okolici Gabrovke, kjer je storilec tudi doma. Takrat 26-letnega vojaka Dušana Petrovčiča so zaradi psihičnih težav odpeljali na oddelek forenzične psihiatrije v Mariboru, kjer je ostal tudi po izvedenem kazenskem postopku. Namesto zaporne kazni so mu namreč izrekli ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja. 

