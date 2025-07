Tragedija v Velenjskem jezeru: našli so utopljenega moškega

V Velenju je prišlo do tragedije. Po poročanju Radia Velenje na Facebooku so v Velenjskem jezeru našli utopljeno osebo. Po njihovih informacijah gre za tujega državljana.

Radio Velenje dodaja, da je bil moški po neuradnih informacijah neplavalec, v jezero pa je odšel na neoznačenem in neurejenem delu. Kot so še zapisali, je bil najden na globini dveh metrov in 70 centimetrov.

Več informacij bo znanih v kratkem.