Tragedija v Sv. Lovrencu: umrl otrok, ki je ostal zaprt v vozilu

V občini Prebold se je zgodila nepredstavljiva tragedija. Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje poročajo, da so bili ob 12.50 obveščeni, da je v Sv. Lovrencu v občini Prebold otrok ostal zaprt v osebnem vozilu na soncu. Kljub hitremu posredovanju mimoidočega, prvi pomoči ter pomoči gasilcev PGD Prebold in Sv. Lovrenc je otrok umrl.

Na kraj dogodka je priletel tudi helikopter SV iz Maribora, a je bilo žal prepozno.