Tragedija v Strunjanu, potegnili so ga iz morja

Ob 9.13 so na plaži ob zdravilišču Strunjan, občina Piran, iz morja potegnili utopljenca.



Reševalec iz vode ga je oživljal do prihoda reševalcev. Kljub hitri pomoči je izgubil življenje.



Obveščene so bile pristojne službe, piše uprava za zaščito in reševanje.



Kot poročajo Primorske novice, gre za 73-letnik iz Kočevja, ki naj bi po neuradnih informacijah imel težave z dihanjem in nekatere druge bolezni.

