Tragedija v Štanjelu: po trčenju v zid umrl

Praznično soboto sta zaznamovali kar dve tragični nesreči, v katerih sta umrla dva človeka. Na Gorenjskem je okoli 18. ure umrl voznik osebnega avtomobila , ki je trčil v železniški nadvoz, malo pred 23. uro pa se je v Štanjelu motorist zaletel v zid.Policija je sporočila, da je 30-letni voznik neregistriranega motornega kolesa med vožnjo po Štanjelu izgubil nadzor nad vozilom in pričel bočno drseti, nato pa je trčil v kamniti zid.Gasilci PGD Komen in ZGRS Sežana so zavarovali in razsvetlili mesto nesreče, poškodovancu nudili prvo pomoč in reševalcem NMP Sežana pomoč pri reanimaciji poškodovanca, ki pa je bila žal neuspešna. Voznik sicer ni uporabljal čelade.