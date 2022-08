Tragedija v občini Šoštanj: izpod traktorja povlekli truplo

V sredo ob 17.34 se je v Ravnah v občini Šoštanj moški ponesrečil pri delu s traktorjem in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Gasilci PGD Velenje so zavarovali kraj nesreče, stabilizirali stroj in izpod njega izvlekli truplo, nato pa odklopili akumulator na vozilu in preprečili iztekanje motornih tekočin, poroča uprava za zaščito in reševanje.