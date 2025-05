Tragedija v Šiški! Zaradi zadušitve umrl štiriletni deček

V torek zvečer je ljubljanska policija prejela obvestilo o nujnem primeru zadušitve mlajše osebe na območju Šiške. Po prihodu na kraj so policisti skupaj z reševalci nudili prvo pomoč, štiriletnega dečka pa so prepeljali v bolnišnico. Naslednji dan je zaradi posledic zadušitve umrl, so za Žurnal24 potrdili na Policijski upravi Ljubljana.

Kot je poročal omenjeni medij, je šlo za dečka iz Bosne in Hercegovine, ki je po rojstvu skupaj z očetom in teto prišel živet v Slovenijo. Ob dogodku naj bi bil doma z odraslo osebo, po informacijah portala GPMaljevac.com pa je bil ob prihodu reševalcev že nezavesten.

Po do zdaj znanih podatkih zadušitev ni bila posledica kaznivega dejanja, policija pa še vedno zbira dodatna obvestila in bo o vseh ugotovitvah obvestila pristojno tožilstvo.