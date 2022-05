Tragedija v Senožečah: reševalci lahko le potrdili smrt

Žal moramo poročati o hudi prometni nesreči s smrtnim izidom. Tako je ob 14.07 pri naselju Senožeče v občini Divača, voznik z osebnim vozilom zapeljal iz cestišča in trčil v drevo.

Reševalci lahko le potrdili smrt

Posredovali so gasilci ZGRS Sežana in PGD Senožeče, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, sanirali razlite tekočine po cestišču, ter s tehničnim posegom iz vozila rešili preminulega voznika, katerega smrt so potrdili reševalci NMP Sežana in ga predali pogrebni službi.

Na kraju je bila tudi policija. Delavci cestnega podjetja pa so cestišče dokončno očistili. Cesta je bila za čas intervencije zaprta, so poročali na upravi za zaščito in reševanje.