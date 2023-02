Tragedija v Rogaški Slatini: oče umrl v službi, za njim ostali žena, sinova in hči

Te dni smo poročali, da se je v Rogaški Slatini, kjer raste novi razgledni stolp Kristal, zgodila tragedija. Umrl je delavec iz Bosne in Hercegovine. Kot poroča portal Krajina.ba, so brez moža in očeta Enisa R. ostali žena, sinova in hči.

»Policisti in kriminalisti so na kraju dogodka ugotovili, da se je pri delu na gradbišču smrtno ponesrečil 46-letni moški, državljan Bosne in Hercegovine. Ogled kraja nesreče je prevzel dežurni preiskovalni sodnik, prav tako sta se ga udeležila dežurni državni tožilec iz Celja in delovni inšpektor. Več okoliščin tragičnega dogodka sporočimo v naslednjih dneh,« je ob tragičnem dogodku sporočila policija.