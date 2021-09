Tragedija v Novem mestu: vlak povozil pešca

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje je ob 17.31 v Novem mestu prišlo do železniške nesreče. V ulici Muhaber je vlak zbil pešca, ki je na kraju dogodka umrl.



Posredovali so gasilci GRC Novo mesto in reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto.



Več sledi ...

Komentarji: