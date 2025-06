Tragedija v naselju Bošt, voznik (71) štirikolesnika umrl na kraju nesreče

V soboto okoli 17. ure so bili dolenjski policisti obveščeni o nesreči v naselju Bošt na območju Bizeljskega. Policisti so ugotovili, da je 71-letni voznik vozil štirikolesnik po dovozni poti izven prometnih površin. Voznik je izgubil oblast nad štirikolesnikom, ki se je nagnil in padel nanj. Poškodovanega voznika so s helikopterjem odpeljali v UKC Maribor, kjer je zaradi hudih poškodb umrl.