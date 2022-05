Tragedija v Murski Soboti, ob priljubljenem zbirališču umrl 25-letnik (FOTO)

Danes popoldan je Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje sporočila, da je bila potrebna intervencije zaradi nesreč ljudi v vodi ali na vodi.

Ob 16.13 so bili obveščeni o nesreči na vodi na Kemnešnici, popularnem soboškem zbirališču, kjer se je utopil tuji državljan. Lepo in sončno vreme je namreč na Soboško jezero in v park Expano tudi danes privabilo veliko množico ljudi, žal pa se je sedaj zgodila tragična nesreča.

Kot nam je potrdil vodja OKC PU Murska Sobota, Dejan Bagari, se je utopil tuji državljan. Prisotni naj bi priskočili na pomoč, utopljenca tudi potegnili iz vode in pričeli z oživljanjem, a je žal bilo prepozno. Dežurni zdravnik je potrdil smrt in odredil obdukcijo.

Kot so pozneje sporočili s policije, so utopljenca našli pod vodo, v delu gramoznice kjer je paviljon. Ugotovili so, da gre za 25-letnega državljana Zveze Komori. »Policisti vse okoliščine utopitve še preverjajo, tuja krivda je izključena,« so še sporočili.

Na kraju posredujejo različne službe. FOTO: Očividec

Tako se je na Kamenšnici tragično začela tudi letošnja sezona, čeprav uradno kopalna sezona še ni odprta. Žal se tako nadaljuje žalostna tradicija, ko se skoraj vsako leto v omenjenem poletnem zbirališču ljudi utopi vsaj en človek. Lani je to bilo junija, leto pred tem tudi.