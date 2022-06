Mesec dni je od tega, bilo je 12. maja ob 8.37, ko je rdeča goba obsijala središče mesta ob reki Rinži, kmalu pa je območje prekril gost dim in se še dolgo valil s pretakališča v kemični tovarni Melamin. Alarm po eksploziji, ki je odnesla sedem življenj in povzročila najhujšo delovno nesrečo v Sloveniji, je seveda na noge dvignil slehernega občana, hkrati je stekla bliskovita akcija vseh občinskih in pozneje tudi državnih struktur, pristojnih za učinkovito ukrepanje v tako hudih nesrečah. Seveda tudi zaposlenih. Gasilci na prvi bojni črti Na prvo bojno črto so odločno stopili gasilci, ne za...