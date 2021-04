Srhljivo: v Dravi opazil truplo, policija sporočila starost pokojnega (FOTO)

Ob 9.02 je naključni sprehajalec obvestil policijo na telefonsko številko 113, da je v bližini Medicinske fakultete v Mariboru v reki Dravi opazil truplo. Na kraj so bili takoj napoteni policisti, gasilci in reševalci.



Gasilci so iz vode potegnili truplo 50-letnega moškega. Mrtvoglednica je ugotovila, da je bil pokojni tedaj mrtev približno kakšno uro. Kriminalisti so z ogledom kraja najdbe trupla, ki mu je prisostvoval dežurni državni tožilec iz ODT v Mariboru, s pregledom okolice in z zbiranjem obvestil ugotovili, da je moškemu na nabrežju reke Drave zdrsnilo, nakar je padel v reko Dravo in umrl. Tuja krivda je izključena, je sporočil tiskovni predstavnik PU Maribor Miran Šadl.



O svojih ugotovitvah bodo policisti podali poročilo pristojnemu tožilstvu.

