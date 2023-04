Tragedija v Ljutomeru: zdravnica lahko le potrdila njegovo smrt

Na Ormoški cesti v Ljutomeru se je popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl motorist. Ogled kraja nesreče še poteka, cesta pa je tam še vedno zaprta za ves promet, so sporočili iz policijske uprave Murska Sobota.

Zdravnica lahko le potrdila smrt

V nesreči sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in motornega kolesa, so sporočili murskosoboški policisti, ki so obvestilo o dogodku prejeli nekaj minut pred 16. uro. Zdravnica je na kraju potrdila smrt voznika motornega kolesa.