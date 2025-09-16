Tragedija v ljubljanskem podjetju, menjal olje na vozilu in umrl

V ponedeljek dopoldne so bili ljubljanski policisti obveščeni, da je v enem izmed podjetij na območju Most prišlo do nesreče pri delu, v kateri je umrl 59-letni moški. Po prvih podatkih je pri menjavi olja na vozilu prišlo do tlačne eksplozije posode za olje, kovinski deli pa so tako hudo poškodovali delavca, da je ta na kraju dogodka umrl.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah. O ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.