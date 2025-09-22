  • Delo d.o.o.
ŽALOSTNA VEST

Tragedija v ljubljanskem bazenu: kopalce evakuirali

Z ljubljanske policije so nam potrdili nenadno smrt moškega.
Fotografija je simbolična. FOTO: Uroš Hočevar, Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Uroš Hočevar, Delo
N. Č.
 22. 9. 2025 | 12:11
 22. 9. 2025 | 12:30
A+A-

V soboto je v ljubljanskem termalnem kompleksu Atlantis zavladala drama, potem ko so morali obiskovalci menda zapustiti bazene, na kraj pa so prihiteli reševalci in policisti.  

Priča dogodka je na družbenih omrežjih povedala, da so se nepričakovano oglasile sirene, ob tem pa so na lokacijo prispeli reševalci in policisti.

Osebje je kopalce menda nenadoma napotilo iz bazenov in prestavljalo na varno. Dogajanje je med kopalci povzročilo precej nelagodja, saj sprva nihče ni vedel, kaj se dogaja. Šele okoli ene ure popoldne so bazene znova odprli.

Policija potrdila smrt

Na Policijski upravi Ljubljana so za naš portal pojasnili, da so policisti v soboto zjutraj posredovali na območju Most. »Glede na do sedaj znane podatke je prišlo do smrti 73-letnega moškega. Smrt je posledica nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja osebe in ne gre za nesrečo,« so zapisali.

Dodali so, da bodo o okoliščinah dogodka obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

Tudi iz Vodnega mesta Atlantis so nam potrdili, da je med vikendom prišlo do dogodka, kjer je eden od obiskovalcev zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja potreboval nujno medicinsko pomoč. »Naši zaposleni so nemudoma ukrepali v skladu z veljavnimi protokoli, nudili prvo pomoč in poklicali pristojne službe. V času posredovanja je bil del bazenskega kompleksa zaprt za obiskovalce. Kljub vsem prizadevanjem je oseba žal izgubila življenje,« so pojasnili in svojcem izrekli iskreno sožalje. 

13:12
Novice  |  Svet
OB OBALI EGIPTA

Odkrili mesto s Kleopatrino grobnico?

Pokopana je bila z ljubimcem Markom Antonijem. Mesto leži ob obali Egipta, potopila ga je erozija.
22. 9. 2025 | 13:12
13:06
Kronika  |  Doma
DRUŽINA V LASEH

V Luciji brat napadel sestro, priključila se mu je še mama, razlog spora šokanten

Koprski policisti so posredovali v stanovanju.
22. 9. 2025 | 13:06
13:00
Premium
Suzy
ODGOVORNI STARŠI

Odgovorni starši: zdravje se začne v kuhinji (Suzy)

Otroci se največ naučijo z vzorom, odnos do hrane pri tem ni izjema.
22. 9. 2025 | 13:00
12:45
Novice  |  Slovenija
EDEN NAJBOLJŠIH ORAČEV NA SVETU

Matejev torpedo popolno brazdo reže (FOTO)

Na Goričkem imajo enega najboljših oračev na svetu. Mateja Sinica imajo dijaki biotehnične šole že za idola.
Andrej Bedek22. 9. 2025 | 12:45
12:25
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO

Poslovila se je legenda švedskega metala

Umrl je Tomas Lindberg, pevec skupine At The Gates. Usoda banda in že posnetega albuma še nista znani.
Staš Ivanc22. 9. 2025 | 12:25
12:15
Novice  |  Svet
NEPRIČAKOVANO

Trump: Mislim, da smo našli odgovor na avtizem

Donald Trump: »Mislim, da bo to ena najpomembnejših tiskovnih konferenc, kar sem jih imel, in zelo se je veselim,« je dodal ter pripomnil, da bi se dogodka verjetno veselil tudi Charlie Kirk.
22. 9. 2025 | 12:15

