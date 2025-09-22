Tragedija v ljubljanskem bazenu: kopalce evakuirali

V soboto je v ljubljanskem termalnem kompleksu Atlantis zavladala drama, potem ko so morali obiskovalci menda zapustiti bazene, na kraj pa so prihiteli reševalci in policisti.

Priča dogodka je na družbenih omrežjih povedala, da so se nepričakovano oglasile sirene, ob tem pa so na lokacijo prispeli reševalci in policisti.

Osebje je kopalce menda nenadoma napotilo iz bazenov in prestavljalo na varno. Dogajanje je med kopalci povzročilo precej nelagodja, saj sprva nihče ni vedel, kaj se dogaja. Šele okoli ene ure popoldne so bazene znova odprli.

Policija potrdila smrt

Na Policijski upravi Ljubljana so za naš portal pojasnili, da so policisti v soboto zjutraj posredovali na območju Most. »Glede na do sedaj znane podatke je prišlo do smrti 73-letnega moškega. Smrt je posledica nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja osebe in ne gre za nesrečo,« so zapisali.

Dodali so, da bodo o okoliščinah dogodka obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

Tudi iz Vodnega mesta Atlantis so nam potrdili, da je med vikendom prišlo do dogodka, kjer je eden od obiskovalcev zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja potreboval nujno medicinsko pomoč. »Naši zaposleni so nemudoma ukrepali v skladu z veljavnimi protokoli, nudili prvo pomoč in poklicali pristojne službe. V času posredovanja je bil del bazenskega kompleksa zaprt za obiskovalce. Kljub vsem prizadevanjem je oseba žal izgubila življenje,« so pojasnili in svojcem izrekli iskreno sožalje.