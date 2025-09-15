Tragedija v Ljubljani: vlak povozil otroka, umrl je na kraju nesreče

Za Slovenske novice so na PU Ljubljana potrdili, da so bili 6. septembra zvečer obveščeni o dogodku na železniški progi v bližini Povšetove ulice v Ljubljani, kjer je vlak povozil otroka. Ta je na kraju nesreče umrl.

Po naših neuradnih informacijah naj bi šlo za 11-letnega otroka. Tragedija se je zgodila na tirih v neposredni bližini naselja in osnovne šole, kjer jih vsak dan prečka množica otrok.

Policisti o dogodku še zbirajo obvestila, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Na policiji poudarjajo, da zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo razkrivati podrobnosti tragedije, a kot smo izvedeli, je šlo za tujega državljana.

Na vprašanje, ali je tragedija morda povezana z nevarnimi spletnimi izzivi, so na PU Ljubljana odgovorili, da po do zdaj razpoložljivih informacijah dogodek ni povezan z nobenim izmed spletnih izzivov.