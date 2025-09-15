PRETRESLJIVO

Tragedija v Ljubljani: vlak povozil otroka, umrl je na kraju nesreče

Na železniški progi v bližini Povšetove ulice je življenje izgubil otrok.
Fotografija: V spomin. FOTO: Getty Images
Odpri galerijo
V spomin. FOTO: Getty Images

N. Č.
15.09.2025 ob 12:02
15.09.2025 ob 12:48
N. Č.
15.09.2025 ob 12:02
15.09.2025 ob 12:48

Za Slovenske novice so na PU Ljubljana potrdili, da so bili 6. septembra zvečer obveščeni o dogodku na železniški progi v bližini Povšetove ulice v Ljubljani, kjer je vlak povozil otroka. Ta je na kraju nesreče umrl.

Po naših neuradnih informacijah naj bi šlo za 11-letnega otroka. Tragedija se je zgodila na tirih v neposredni bližini naselja in osnovne šole, kjer jih vsak dan prečka množica otrok.

Policisti o dogodku še zbirajo obvestila, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Na policiji poudarjajo, da zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo razkrivati podrobnosti tragedije, a kot smo izvedeli, je šlo za tujega državljana.

Na vprašanje, ali je tragedija morda povezana z nevarnimi spletnimi izzivi, so na PU Ljubljana odgovorili, da po do zdaj razpoložljivih informacijah dogodek ni povezan z nobenim izmed spletnih izzivov.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

tragedija smrt Ljubljana vlak PU Ljubljana Povšetova ulica

Priporočamo

Zaradi višine pokojnine Francija Keka nekateri ponoreli, zdaj nam je razkril resnico
Tragedija v Ljubljani: vlak povozil otroka, umrl je na kraju nesreče
Jani Pavec razkril, s katerim znanim Slovencem se je pred časom zapletla Špela Grošelj
Nekdanji Janšev minister razložil, kaj imajo skupnega kuža Zlatko, Golobova soproga, škof Rožman in Tito

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo Photo

Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

 
Promo

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

Komentarji:

Priporočamo

Zaradi višine pokojnine Francija Keka nekateri ponoreli, zdaj nam je razkril resnico
Tragedija v Ljubljani: vlak povozil otroka, umrl je na kraju nesreče
Jani Pavec razkril, s katerim znanim Slovencem se je pred časom zapletla Špela Grošelj
Nekdanji Janšev minister razložil, kaj imajo skupnega kuža Zlatko, Golobova soproga, škof Rožman in Tito

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

 
Promo

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo Photo

Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

 
Promo

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.