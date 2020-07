Tragedija v Kranjski Gori, helikopter z reševalci vzletel kar sedemkrat (FOTO)

Reševanje v Kranjski Gori. FOTO: Egon Cokan

Družino zajela nevihta

Ekipa za helikoptersko reševanje v gorah je danes z vojaškim helikopterjem kar sedemkrat poletela v pomoč planincem, poroča PU Kranj.V enem dogodku gre za smrtni primer pri Martuljških slapovih . Okoliščine kažejo, da je bila smrt posledica bolezenskega stanja pri planincu.Serijo reševanj je ekipa že zjutraj začela na Škrbini, kjer je zaradi odloma kamenja med plezanjem padel alpinist. Na Mojstrovki so zatem opoldne reševali planinca, ki se je prevračal po melišču. Takoj zatem so zaradi bolezenskega stanja pri planincu posredovali še na Planini Podvežak v Lučah.Še tri intervencije so se zvrstile med 14. in 16. uro popoldne. Najprej sta tuja planinca obstala na nedostopnem terenu pod Skuto, potem si je planinka pri Triglavskih jezerih poškodovala roko, v zadnjem reševanju pa je po prvih podatkih zaradi bolezenskega stanja pri Martuljških slapovih umrl slovenski planinec.V zadnji intervenciji ob 18. uri pa je ekipa reševala tujo nepoškodovano družino na Prisojniku. Zajela jih je nevihta, bili so izmučeni. Obstali so pred najtežjim delom Kopiščarjeve poti skozi okno, ki ni primerna za sestopanje. Helikopterska ekipa je imela v reševanjih tudi podporo in pomoč gorskih reševalcev na tleh.»Danes je bil z izjemo poznega popoldneva vroč in lep dan. Temu primeren je bil tudi obisk v gorah. Če bo tudi v nadaljevanju sezone tako, bo tempo reševanj peklenski, zato znova opozarjamo na veliko previdnost in tveganje, ki so mu najbolj izpostavljeni predvsem planinci brez znanja in izkušenj,« so še zapisali kranjski policisti.