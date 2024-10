Tragedija v gozdu: traktor pod sabo ukleščil voznika, umrl je na kraju

V Spodnjem Brezovem, v občini Ivančna Gorica, se je nekaj pred 13. uro v gozdu prevrnil traktor in med prevračanjem pod sabo ukleščil voznika. Po stabilizaciji traktorja na brežini so preminulega voznika izvlekli izpod vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje.

V intervenciji so sodelovali Gasilci Gasilske brigade Ljubljana in Prostovoljske gasilske brigade Stična, še poroča uprava za zaščito in reševanje.