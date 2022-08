Tragedija v gozdu, ni mu bilo več pomoči

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje je ob 17.05 je v Topolšici v Šoštanju pri podiranju drevesa v gozdu drevo padlo na osebo in jo ubilo. Gasilci PGD Velenje in Topolšica so zavarovali kraj nesreče. O njej so bile obveščene pristojne službe.

PU Celje o tragični nesreči pri delu

»Nekaj po 17. uri smo bili obveščeni, da se je na območju Topolšice pri delu v gozdu smrtno ponesrečil 65. letni moški. Policisti so na kraju z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dogodka ugotovili, da je moški opravljal sečnjo v gozdu. Pri delu z vitlom je nanj padlo drevo, katerega je pred tem podrl in je zaradi poškodb na kraju umrl. Tuja krivda je izključena, policisti bodo o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo.«