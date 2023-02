Tragedija v gozdu: drevo pokopalo delavca, ni mu bilo pomoči

Žal moramo poročati o tragični delovni nesreči. Ob 15.27 je v gozdu pri Dolenjem pri Jelšanah, v občini Ilirska Bistrica, pri podiranju na delavca padlo drevo, so poročali na Upravi za zaščito in reševanje. Žal je delavec takoj umrl zaradi poškodb.

Gasilci PGD Jelšane in Ilirska Bistrica so odstranili drevo ter preminulega prenesli iz gozda do ceste, tam ga je prevzela pogrebna služba.