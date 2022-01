Še enega planinca našli mrtvega, za drugim poteka iskalna akcija

Previdno v gorah

Policisti opozarjajo, da so razmere v gorah zelo varljive in zelo nevarne, saj so poti povečini poledenele, nevarnost pa je lahko skrita tudi pod snegom. Ni dovolj samo ustrezna oprema, potrebna je tudi velika previdnost in visoka stopnja odgovornosti vsakega posameznika in skupin. Neizkušeni izbirajte lažje in manj izpostavljene poti. Posebej pazite na spolzkih terenih. Neizkušenim so lahko v zelo veliko pomoč tudi gorski vodniki. Gre za profesionalce, ki poznajo vsako podrobnost v gorah in znajo oceniti nevarnost.