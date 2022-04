Na četrtkov lep in sončen dan, ko je bil po vremenski motnji pravzaprav še najlepši dan tega tedna, se je rekreacija v naravi za 69-letno plezalko Sonjo Starešinič iz Kanižarice pri Črnomlju tragično končala. Mož, ki je bil ves čas ob njej, je lahko le nemočno opazoval, kako ženino življenje ugaša. Na plezanje se je odpravila z možem, oba sta imela ustrezno varovalno opremo. Omenjenega dne je nekaj pred pol 11. na intervencijski številki 113 zazvonil telefon. Dobili so prve podatke o nesreči na Gradiški turi v Vipavski dolini. Obvestila so bila, da je med plezanjem na Otmarjevi poti umrla 6...