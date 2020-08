Petkovo dopoldne se je v slovenskih gorah začelo tragično. Okoli 9.20 je pohodniku na Ratitovcu v občini Škofja Loka postalo slabo in je omedlel. Reševalci GRS Škofja Loka so zaprosili za pomoč helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo GRS na Brniku, ki je poletel proti obolelemu, vendar zaradi vremenskih razmer ni mogel pristati, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Zdravnika so s helikopterja spustili do obolelega, ki je ugotovil smrt pohodnika, nato ga s helikopterjem prepeljali v dolino.