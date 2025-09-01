Tragedija v gorah: na Mangartu umrl 40-letni padalec iz Brazilije (FOTO)

Policisti Policijske uprave Nova Gorica so bili v nedeljo ob 15.58, obveščeni, da na območju Mangarta na Bovškem pogrešajo 40-letnega, državljana Brazilije. Slednji je nameraval opraviti načrtovan skok s padalom wingsuit (skok s posebno obleko, ki je namenjena za jadranje, za pristanek pa je imel pri sebi padalo) z Mangarta in nato pristati na dogovorjenem mestu v Loški Koritnici.

Po do sedaj zbranih podatkih sta se 40-letni državljan in njegov 42-letni prijatelj, prav tako brazilski državljan, z vozilom odpeljala iz naselja Log pod Mangartom do Mangartskega sedla. Okoli 8. ure se je 40-letnik sam odpravil proti Mangartu, kjer je nameraval izvesti t.i. »base« skok z omenjenim padalom, njegov prijatelj pa se je vrnil v Loško Koritnico in ga tam čakal na dogovorjenem mestu pristanka. Ker 40-letnika dlje časa ni bilo na dogovorjeno mesto (zadnji stik s padalcem je bil vzpostavljen ob 10.40 preko SMS sporočila), se je njegov prijatelj ponovno zapeljal na Mangartsko sedlo, kjer pogrešanega ni bilo in se nato vrnil v Loško Koritnico in na pomoč poklical reševalce in Policijo.

Policisti PP Bovec so tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih pisno obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Zadel enega izmed vrhov

V okviru policijske preiskave je bilo ugotovljeno, da je 40-letni padalec okoli 11. ure skočil z Mangarta in jadral v smeri Mangartskega sedla. Med letom je zadel enega izmed vrhov, nato pa ga je odbilo na travnato pobočje nad Mangartskim sedlom, na višini 2.120 metrov. Okoli 18. ure so ga našli člani dežurne ekipe za reševanje v gorah s pomočjo helikopterja Letalske policijske enote. 40-letni padalec ni kazal znakov življenja, njegovo padalo ni bilo uporabljeno. V iskanje ponesrečenca so bili aktivirani tudi gorski reševalci GRS Bovec.

Ponesrečenca so s policijskim helikopterjem prepeljali na letališče v Bovcu. S strani zdravnice NMP ZD Tolmin je bila odrejena sanitarna obdukcija z namenom ugotovitve natančnega vzroka smrti. O vseh ugotovitvah je Policija seznanila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici, prav tako smo o nesreči obvestili preiskovalca letalskih nesreč in incidentov. Policisti PP Bovec so tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih pisno obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.