Tragedija pri Stični, 30-letnik umrl na kraju nesreče (FOTO)

Včeraj okoli 10. ure so bili policisti obveščeni o dogodku, v katerem je na območju Šentvida pri Stični umrl 30-letni voznik traktorja.

»Po do zdaj znanih podatkih je pri delu na travniku traktor zdrsel po brežini in se prevrnil. Med prevračanjem je voznik padel iz traktorja in se tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka,« o tragični nesreči pove Tomaž Tomaževic s PU Ljubljana.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.