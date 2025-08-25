Tragedija pri sestopu s Škrlatice proti Aljaževemu domu, pohodnik umrl na kraju

V nedeljo, 24. 8. 2025 okoli 17. ure so bili policisti obveščeni o gorski nesreči na območju Škrlatice, občina Kranjska Gora.

Roland Brajič s PU Kranj o novi tragediji v naših gorah: »Po podatkih s katerimi razpolagamo je skupina hrvaških pohodnikov sestopala s Škrlatice proti Aljaževemu domu v Vratih. Na nadmorski višini okoli 2.100 metrov je med hojo po označeni planinski poti 54-letnemu hrvaškemu pohodniku, ki je hodil kot prvi v skupini, zdrsnilo, nakar je padel v globino. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl. Na kraju so pomoč nudili gorski reševalci GRS Mojstrana, v akciji pa so sodelovali tudi gorski reševalci GRS Kranjska Gora in Rateče ter kranjskogorski policisti. Ogled kraja je opravil policisti gorske policijske enote, ki je bil del ekipe za reševanje v gorah GRZS. Pohodnik je bil s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljan v dolino. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo.«

Po vseh zbranih obvestilih bodo policisti o dogodku obveščali pristojno državno tožilstvo.