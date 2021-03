Tragedija pri Savi: umrl je na kraju nesreče

Ob 5.42 je vlak do smrti zbil pešca pri naselju Sava v občini Litija. Gasilci PGD Litija so skupaj s policijo in reševalci pregledali kraj nesreče, poroča uprava za zaščito in reševanje.



»Danes okoli 5.30 smo bili obveščeni o tem, da je vlak v naselju Sava zbil osebo, ki je na kraju dogodka umrla. Po do sedaj znanih obvestilih ni šlo za kaznivo dejanje ali nesrečo. Policisti bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo,« pravijo pri PU Ljubljana.

