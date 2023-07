Tragedija pri Podlubniku: voznik (26) zaradi izsiljevanja prednosti trčil v pešca (70), ta umrl na kraju

Poročali smo že o hudi prometni nesreči na cesti Železniki - Škofja Loka, v Podlubniku, v kateri je umrl 70-letni pešec. Po do zdaj znanih podatkih je 26-letni voznik, vozil osebni avtomobil iz smeri Železnikov proti Škofji Loki. V Podlubniku je zaradi izsiljevanja prednosti trčil v pešca, ki je prečkal cesto čez prehod za pešce. Pešec je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Na kraju mu je pomoč nudilo zdravstveno osebje. Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležila tudi preiskovalna sodnica in državni tožilec, so sporočili iz PU Kranj. Cesta je bila normalno prevozna za ves okoli 17.15.

Policisti so opravili ogled, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in za voznika vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.