Sobotno jutro se je začelo tragično. Okoli 5. ure sta se v vasi Čeplje v občini Lukovica v stanovanjskem objektu osebi zastrupili z ogljikovim monoksidom, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci CZR Domžale, PGD Blagovica in Lukovica so iznesli osebi na plano, kjer so jima reševalci nujne medicinske pomoči iz Domžal nudili pomoč, vendar žal prepozno. Gasilci so opravili meritev plinov in ugotovili visoko vsebnost monoksida.



O dogodku je bila obveščena policija.