Tragedija pri Hočah: delavca (51) povozil s tovornjakom

V ponedeljek zgodaj popoldne je na gradbišču regionalne ceste v bližini bencinskega servisa v Spodnjih Hočah prišlo do delovne nesreče, v kateri je umrl 51-letni delavec. Mariborski kriminalisti v zvezi z omenjenim dogodkom še zbirajo obvestila zaradi utemeljitve suma kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu.



Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, je bil desni prometni pas iz smeri Slivnice proti Bohovi v času nesreče zaprt za promet zaradi gradbenih del na vozišču. Levi prometni pas je bil odprt, pasova pa sta bila ločena s prometnimi stožci.



Tovornjak ga je naprej zadel, nato povozil



Tik pred nesrečo je 31-letni voznik tovornega vozila zaradi dela vozil vzvratno po gradbišču, in sicer po zaprtem prometnem pasu. V tem času je dela tam opravljal 51-letni delavec drugega podjetja, ki je prestavljal prometne stožce.



Hodil je ob robu zaprtega prometnega pasu in bil s hrbtom obrnjen proti tovornemu vozilu, ki je z zadnjim levim delom trčilo vanj, zaradi česar se je delavec opotekel in padel, tovornjak pa ga je nato z zadnjimi levimi kolesi obeh zadnjih osi prevozil. Ob tem je bil 51-letnik tako poškodovan, da je na kraju nesreče umrl.



Sum storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu



Kraj dogodka sta si ogledala dežurni preiskovalni sodnik mariborskega sodišča in dežurna državna tožilka tamkajšnjega tožilstva. Preiskovalni sodnik je odredil nekatera nujna preiskovalna dejanja, nato pa ogled prepustil policiji, tožilka pa je kriminaliste napotila, naj zbirajo obvestila zaradi utemeljitve suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu.