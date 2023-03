Tragedija pri delu doma: občan Šentjurja umrl na kraju

V naselju Goričica v občini Šentjur se je danes okoli 14. ure z motornim prekopalnikom pri delu doma poškodoval občan, so potrdili na PU Celje.

Pomoč so mu nudili celjski gasilci in reševalci, kljub hitremu posredovanju le-teh pa je občan zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Tuja krivda izključena

Na Policijski upravi Celje so za potrdili, da se je občan poškodoval pri delu doma. Policisti sicer še zbirajo obvestila, tuja krivda pa je po prvih ugotovitvah izključena, so še dejali.