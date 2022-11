Tragična nesreča: zdrsnil s cestišča in umrl ujet v vozilu

V sredo ob 16.59 je na cesti Pajkovo–Zavrh v občini Bloke voznik s traktorjem zdrsnil s cestišča, ostal ujet v traktorju pod cestiščem in umrl na kraju nesreče.

Gasilci PGD Velike Bloke in Cerknica so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem in policiji ter preminulega prenesli do vozila pogrebne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.