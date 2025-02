Tragedija pred počitniško hišo: moški menjal žarnico in umrl

V torek okoli 15.30 so bili policisti obveščeni o nesreči v Komarni vasi na območju Črnomlja, poroča novomeška policijska uprava.

Črnomaljski policisti so zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah je 77-letni moški pred počitniško hišo menjal žarnico. Ko se je povzpel na lestev, je najverjetneje zdrsnil in padel z višine okoli dveh metrov in pol.

Moški je kljub nudenju prve pomoči zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Okoliščine policisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.