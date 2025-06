Tragedija po divji vaški fantovščini: Zlatko usodno padel s pokrova avta

»Vse so prikrivali in nič niso povedali. Zakaj me vsaj po telefonu niso poklicali in bi tisti trenutek takoj klicala rešilca. Tega jim ne morem odpustiti.« Tako se danes 75-letna Jožefa K. iz okolice Zagorja ob Savi še vedno počuti žalostno in nemočno, ko samo pomisli na tisti konec tedna izpred daljnih 11 let. Bila je sobota, 2. avgusta 2014, ko se je njen sin Zlatko (ta bi pred dvema dnevoma praznoval že 45. rojstni dan) zvečer s pomočjo prijatelja Matjaža D. vrnil domov. »Mami, mami, ugasni luč. Me glava boli,« ji je Zlatko odgovoril, ko jo je zanimalo, kaj je narobe z njim. Ob tem pa si j...