Zeleniške bele strmine nad prelazom Ljubelj so že več kot stoletje tržiški smučarski raj in do zaprtja žičnic zibelka slovenskega alpskega smučanja. Na njih so se kalili že predvojni asi in državni prvaki, pozneje še Bojan Križaj, Andrej Jerman in Žan Košir. Smučišče je prenehalo obratovati leta 2012. FOTO: Marko Feist A pred 44 leti, 11. januarja 1977, je postala Zelenica kraj ene naših največjih tragedij. Gromozanski plaz z Begunjščice je vzel življenja štirih mladih, še ne polnoletnih fantov, dijakov prvega letnika Iskrinega šolskega centra v Kranju, in dveh njihovih profesorjev. Us...