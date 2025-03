Tragedija na Zbelovski Gori: moški (44) umrl v gozdu

S PU Celje poročajo o dveh nesrečah pri delu v gozdu.

Na Zbelovski Gori se je pri podiranju drevja v gozdu smrtno poškodoval 44-letni moški, na katerega je med podiranjem padlo večje drevo. V Gornjem Gradu pa se je pri delu v gozdu hudo poškodoval 39-letni občan, ki mu je deblo ukleščilo nogo.

Na Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih treh dneh prejeli 807 klicev občanov. 190 je bilo interventnih, 2 nujna. 48 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 7 s področja mejnih zadev in tujcev, 68 s področja prometne varnosti in 57 s področja javnega reda in miru.