Ob 23.31 je v bližini železniškega prehoda v Vnanjih Goricah v občini Brezovica vlak povozil osebo. Gasilci GB Ljubljana, PGD Brezovica pri Ljubljani in Vnanje Gorice so zavarovali kraj nesreče in razsvetljevali kraj dogodka. Dežurni zdravnik je na kraju potrdil, da je oseba preminula, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.