Tragedija na Štajerskem, v požaru umrl moški

V požaru, ki je minulo noč izbruhnil v večstanovanjski hiši v Melju v Mariboru, je umrl moški, sicer tuj državljan, so sporočili z mariborske policijske uprave. Požar so poklicni in prostovoljni gasilci iz treh društev pogasili okoli 8. ure. Ogled kraja požara še poteka, po prvih nestrokovnih ocenah pa je nastalo za okoli 100.000 evrov škode, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Center za obveščanje in policisti so bili o požaru obveščeni davi okoli 3.40. »Več stanovalcev je samih zapustilo večstanovanjsko hišo, ena oseba pa je ostala v hiši. Moškemu, sicer tujemu državljanu, ki je bil najden v hiši, žal ni bilo več pomoči,« so sporočili iz PU Maribor.

Ogenj je uničil več stanovanj, eno osebo odpeljal rešilec

Ogenj je po navedbah centra za obveščanje uničil več stanovanj in celotno ostrešje objekta s kritino površine okoli 20 krat 15 metrov. Eno osebo so reševalci mariborske nujne medicinske pomoči prepeljali v Univerzitetni klinični center Maribor.

Požar so pogasili poklicni gasilci Gasilske brigade Maribor in prostovoljni gasilci iz društev PGD Maribor - mesto, PGD Pobrežje in PGD Malečnik.

Civilna zaščita Mestne občine Maribor je enemu od stanovalcev priskrbela nadomestno bivališče, ostali pa so se začasno preselili k svojcem, še navaja center za obveščanje.

O dogodku sta bila obveščena tudi dežurni preiskovalni sodnik in dežurna državna tožilka.