Tragedija na Štajerskem: drevo pod sabo pokopalo delavca

V ponedeljek nekaj pred 10. uro, so bili policisti PU Celje obveščeni, da je v gozdu na območju Pameč prišlo do delovne nesreče. Pri sečnji dreves v gozdu se je smrtno poškodoval 68-letni domačin.



Med delom se je nanj podrlo drevo in ga stisnilo ob deblo drugega drevesa. Umrl je na kraju nesreče.



Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

