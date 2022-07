Tragedija na Obali: iz morja potegnili utopljenca

Ob 19.20 so na plaži pri Žusterni, občina Koper, iz morja potegnili utopljenca in ga oživljali do prihoda koprske prehospitalne enote.

Kljub hitri pomoči je izgubil življenje.

O nesreči so bile obveščene pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje. Podrobnosti dogodka niso znane.

Že popoldne smo poročali o reševanju utapljajoče se osebe, ki pa se je k sreči dobro končalo. V Izoli je v enem izmed hotelov reševalec rešil življenje kopalca.